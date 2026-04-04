Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια σε αγώνα μπάσκετ - Δύο συλλήψεις

Στα χέρια πιάστηκαν φίλαθλος και καλαθοσφαιριστής σε χθεσινοβραδινό αγώνα, σε αθλητικό κέντρο του Δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, 53χρονος φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και απώθησε τον 28χρονο παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος αντέδρασε τραυματίζοντάς με γροθιά.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο αγώνας διακόπηκε και ολοκληρώθηκε αργότερα, ενώ οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.



Πηγή: skai.gr

