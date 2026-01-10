Αναστάτωση προκλήθηκε σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτι από την οροφή έπεσε τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Η 45χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες Αρχές προκειμένου να διερευνήσουν τα πλήρη αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό.

Δείτε βίντεο μετά την πτώση μέρους της οροφής:

