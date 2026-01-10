Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Έπεσε κομμάτι οροφής σε εμπορικό κέντρο - Μία τραυματίας - Δείτε βίντεο

Η 45χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου - Σε βίντεο φαίνεται η αναστάτωση μετά την πτώση μέρους της οροφής

Θεσσαλονίκη

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτι από την οροφή έπεσε τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Η 45χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες Αρχές προκειμένου να διερευνήσουν τα πλήρη αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό.

Δείτε βίντεο μετά την πτώση μέρους της οροφής:

