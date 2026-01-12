Η δίκη σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο στη Θεσσαλονίκη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας Μουράτη, που ήταν 7 μηνών έγκυος. Το έγκλημα σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά του 2024 και κατηγορούμενοι είναι ο τότε σύντροφός της και ένας φίλος του.

Η δίκη αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορούμενου, ενώ παρά το ότι δεν εκδικάστηκε δευτεροβάθμια σήμερα η υπόθεση, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένη.

Στο εδώλιο κάθισαν ο 40χρονος τότε σύντροφός της και ο φίλος του, οι οποίοι πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη (αντίστοιχα), ενώ στο πρωτόδικο δικαστήριο, οι δύο τους είχαν ρίξει ο ένας στον άλλον τις ευθύνες του στυγερού εγκλήματος.

Οι δύο τους είχαν στήσει «παγίδα» στη Γεωργία Μουράτη, με τον 40χρονο να την παρασέρνει να μπούνε στο σπίτι τους και εκεί περίμενε ο 35χρονος. Δήθεν είχαν σχεδιάσει ληστεία σε βάρος της για να αρπάξουν χρήματα, όμως τη σκότωσαν χρησιμοποιώντας μαχαίρι και τοποθέτησαν το άψυχο σώμα της σε ένα μπαούλο, που στη συνέχεια το μετέφεραν σε δασική, απόκρημνη περιοχή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Ο 40χρονος παράλληλα έχει παραπεμφθεί να δικαστεί και για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της αδερφής του.

