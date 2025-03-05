Επεισόδια με ρίψη μολότοφ και κρότου λάμψης έλαβαν στο κέντρο της Αθήνας μετά από μεγάλη μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα με 32 προσαγωγές μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια ο κόσμος άφησε δεκάδες φαναράκια στον ουρανό της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, νέες, μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών πραγματοποίησαν σήμερα από τις 19:00 το απόγευμα μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, σωματεία και μαζικοί φορείς σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν 2 τραυματίες στον Ερυθρό Σταυρό, ένα 17 ετών αγόρι με αναπνευστικό από δακρυγόνα και ένα 18 ετών αγόρι με εγκαύματα στο αριστερό πόδι. Επιπρόσθετα από ΕΚΑΒ έχουν δοθεί πρώτες βοήθειες σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις που δεν χρειάστηκε διακομιδή.

Μετά την τεράστια προσέλευση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, τα νέα συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δεκάδες πόλεις, με βασικό αίτημα να μην υπάρξει «καμία συγκάλυψη» και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

