Στον δρόμο της εξωστρέφειας και της διεθνούς καταξίωσης βρίσκονται τα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς ξεκινά η συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Χάρβαντ.

Συγκεκριμένα, σήμερα ήταν η 1η ημέρα του νέου καλοκαιρινού προγράμματος μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Harvard University - François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights με αντικείμενο «Σύγχρονες Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές».

Η φιλόδοξη συνεργασία ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια σε δυσμενές περιβάλλον λόγω της πανδημίας και σήμερα το πρόγραμμα ξεκίνησε με φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως η προσπάθεια αυτή προστίθεται σε μία σειρά από άλλες πρόσφατες συνεργασίες μεταξύ των δικών μας εξαιρετικών ΑΕΙ και κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως η συνεργασία Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of Athens- Yale University για Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες και τη Δημόσια Υγεία, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - University of Michigan για κοινό διδακτορικό πρόγραμμα στη μηχανική, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ionian University- Johns Hopkins University (και U Texas) για ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ, International Hellenic University/Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - New York University για την διεξαγωγή σεμιναρίου στη διεθνή εμπορική διαιτησία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Stockton University για διετές πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και για ανταλλαγές στον κλάδο της αμερικανικής φιλολογίας.

«Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε! Άλλο ένα σημαντικό βήμα στο να διεκδικήσουν τα Πανεπιστήμιά μας τη θέση που δικαιωματικά τους ανήκει στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη», επισημαίνει η κ. Κεραμέως.

Πηγή: skai.gr

