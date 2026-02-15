Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εκτεταμένη ρύπανση περιβάλλοντος διαπιστώθηκε σε επιχείρηση εμπορίου μεταχειρισμένων οχημάτων και σκράπ στον Ασπρόπυργο, λόγω απόρριψης ηλεκτρολογικών αποβλήτων και λιπαντικών ελαίων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας και τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, στις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Τα λιπαντικά έλαια που βρέθηκαν χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και προκάλεσαν σημαντική ρύπανση του εδάφους στον χώρο της επιχείρησης.

Εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος, από απόβλητα ηλεκτρολογικά, αλλά και λάδια μηχανών που συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα απόβλητα, διαπιστώθηκε μετά από έρευνα των αρμόδιων αρχών, σε επιχείρηση εμπορίου μεταχειρισμένων οχημάτων και σκραπ, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με τον υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, πρωινές ώρες της 11-2-2026.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τον έλεγχο εντός της επιχείρησης εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, στο έδαφος, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.