Σούδα: Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

Τα φωτογραφικά ευρήματα - ντοκουμένα που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία στη Σούδα εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σουλιώτη, ο ΣΚΑΪ έφερε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας τις φωτογραφίες που βρέθηκαν αποθηκευμένες στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου που συννελήφθη - και χθες προφυλακίστηκε - για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ένα αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο ενώ σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται κάποια πλοία υποστήριξης που επίσης έχουν καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σούδας, μεταξύ των οποίων και ένα αντιτορπιλικό. Στις φωτογραφίες φαίνονται επίσης και αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί στο παρακείμενο αεροδρόμιο, μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη καθώς και ιπτάμενα τάνκερ. Ακόμη, στις φωτογραφίες εμφανίζονται και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις φωτιογραφίες εμφανίζεται επίσης και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerarld Ford το οποίο είχε καταπλεύσει τον περασμένο Φεβρουάριο στον ναύσταθμο της Σούδας.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.