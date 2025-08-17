Σε εξέλιξη η φωτιά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων Αχαΐας.

Εν τω μεταξύ, ξέσπασε πυρκαγιά και στα Μεσοχώρια Εύβοιας, η οποία έχει οριοθετηθεί.

Για το Λιβάρτζι είχε εκδοθεί 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά καίει σε χαράδρα. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες εστίες.

Πηγή: skai.gr

