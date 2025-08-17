Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη η φωτιά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων

Εν τω μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή και στα Μεσοχώρια Εύβοιας, η οποία έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων Αχαΐας.

Εν τω μεταξύ, ξέσπασε πυρκαγιά και στα Μεσοχώρια Εύβοιας, η οποία έχει οριοθετηθεί.

Για το Λιβάρτζι είχε εκδοθεί 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά καίει σε χαράδρα. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αχαΐα Εύβοια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark