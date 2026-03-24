Επίσκεψη στο νησί της Ρω πραγματοποίησε χθες ο δήμαρχος Καστελορίζου κ. Νικόλαος Ασβέστης συνοδευόμενος από τον διακεκριμένο γλύπτη κ. Ευάγγελο Τύμπα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης του ανδριάντα της θρυλικής Κυράς της Ρω, Δέσποινας Αχλαδιώτη.

Δήμαρχος και γλύπτης έφθασαν στο νησί της Ρω με πλωτό σκάφος, όπου συνοδευόμενοι από τον διοικητή της φρουράς απέτισαν φόρο τιμής στο κοιμητήριο που αναπαύεται η Κυρά της Ρω.

Στη συνέχεια, έγινε η επιλογή του χώρου όπου θα τοποθετηθεί ο ανδριάντας. Πρόκειται για βράχο, ύψους περίπου 10 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος, «ο γλύπτης κ. Ευάγγελος Τύμπας, με υψηλή καλλιτεχνική ευαισθησία και απόλυτο σεβασμό στην ιστορική αλήθεια, αποτύπωσε τη συγκλονιστική εκείνη στιγμή κατά την οποία η θρυλική Κυρά της Ρω, Δέσποινα Αχλαδιώτη, στεκόταν αγέρωχη σε αυτόν τον βράχο και ύψωνε την ελληνική σημαία στη βραχονησίδα Ρω.

Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται ένα διαχρονικό μήνυμα αυταπάρνησης, ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Για τον λόγο αυτό ο γλύπτης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο ακριβές σημείο τοποθέτησης όσο και στην οπτική σύγκλιση του έργου, γνωρίζοντας ότι η παράδοση αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται ο πολιτισμός κάθε τόπου.

Το έργο αυτό αποτελεί πρωτοβουλία και φόρο τιμής από τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο του Καστελορίζου προς την Κυρά της Ρω, Δέσποινα Αχλαδιώτη, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά της και ως διαρκή υπενθύμιση του δικού μας χρέους απέναντι στην πατρίδα, τη μνήμη και την εθνική μας ταυτότητα».

Η Κυρά της Ρω (1890-1982), Δέσποινα Αχλαδιώτη, υπήρξε μέλος της Αντίστασης κατά την περίοδο της κατοχής. Επί 40 χρόνια (από το 1943 ως το θάνατό της) ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα της Ρω κάθε πρωί και την κατέβαζε με τη δύση του ήλιου. Στη Ρω είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της και την τυφλή μητέρα της από το 1924.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.