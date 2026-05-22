Πινακίδα σήμανσης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας στη Θεσσαλονίκη

Η πινακίδα σήμανσης, που βρίσκεται στο πάρκο Ξαρχάκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπεσε στο κεφάλι της Κλεονίκης Κυρκοπούλου, που περνούσε από το σημείο, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Όπως δηλώνει η ίδια στην ΕΡΤ, περπατούσε αμέριμνη όταν η πινακίδα αποκολλήθηκε ξαφνικά και τη χτύπησε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη 40χρονη στο νοσοκομείο όπου της έκαναν ράμματα και απεικονιστικές εξετάσεις. Επέστρεψε σπίτι της σοκαρισμένη.

«Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράμματα. Έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα αλλά ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί δεν έγινε κάτι χειρότερο», είπε η 40χρονη μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Νομίζω ότι ζω από θαύμα. Σκεφτείτε στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι», κατέληξε.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για ένα δυσάρεστο περιστατικό και σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων.

Κατά πάσα πιθανότητα κάποιο ΙΧ έπεσε πάνω στην πινακίδα με αποτέλεσμα εκείνη να φθαρεί και να πέσει στο κεφάλι της γυναίκας.

Η πινακίδα, που βρίσκεται στον ποδηλατόδρομο αντικαταστάθηκε.

