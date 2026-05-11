Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

Πέθανε, σε ηλικία 98 ετών ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Φωτόπουλος, με την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας να τον αποχαιρετά με θλίψη, όπως αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή τους.

Ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.

«Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του», σημειώνει. «Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει.



Πηγή: skai.gr

