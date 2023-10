Μακάβριο εύρημα στο Πεδίον του Άρεως: Υπάλληλοι καθαριότητας βρήκαν κρανίο πάνω σε δέντρο Ελλάδα 12:29, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι μετέφεραν το εύρημα για ανθρωπολογική εξέταση