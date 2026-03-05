Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» νοσοκομείο ο ηλικιωμένος άνδρας που γύρω στις 12 το μεσημέρι, σήμερα, παρασύρθηκε από λεωφορείο του ΟΑΣΑ στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με τη Βασιλέως Γεωργίου και στο σημείο βρίσκεται δύναμη της ΕΛ.ΑΣ για να διερευνήσει τα αίτια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από το περιστατικό υπάρχουν και δύο ακόμη τραυματίες, επιβαίνοντες στο λεωφορείο. Πρόκειται για έναν 14χρονο και μια 23χρονη, και οι δύο ελαφρά.

Στο σημείο η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία, καθώς το λεωφορείο δεν θα μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.