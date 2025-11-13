Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Καραμπόλα τριών οχημάτων συνέβη το πρωί της Πέμπτης (13/11) στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της Καλλιθέας στη δεύτερη λωρίδα από τα αριστερά με σοβαρές υλικές ζημιές. Δημιουργείται μποτιλιάρισμα από το Παλαιό Φάληρο προς το σημείο της σύγκρουσης.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στη Βάρης-Κορωπίου προς Κορωπί στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής, καθώς και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και της Γλυφάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.