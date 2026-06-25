Της Μαρίνας Ζιώζιου

Άνοιξε πριν από λίγο, σήμερα, Πέμπτη, η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας των Πανελλαδικών στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, αναρτώνται στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, θα ολοκληρωθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων

Δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Μπορείτε να τα δείτε: ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

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