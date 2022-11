Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών έστειλε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσω Twitter.

"Πρέπει να εξαλείψουμε τη βία κατά των γυναικών" τονίζει η "πράσινη" ΠΑΕ στο μήνυμά της.

Το μήνυμα της ΠΑΕ στέλνει με φωτογράφισή του ο Βραζιλιάνος μέσος του Παναθηναϊκού Μπερνάρ.



We must eliminate violence against women ✋#Panathinaikos #ViolenceAgainstWomen pic.twitter.com/XHRL9scnsD