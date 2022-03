Αναφορές ότι ένας 96χρονος άνδρας που είχε επιζήσει από πολλά ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης σκοτώθηκε στο Χάρκοβο, είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ο Μπόρις Ρομάντσενκο σκοτώθηκε όταν μια βόμβα χτύπησε την πολυκατοικία όπου έμενε, σύμφωνα με το Ίδρυμα Μνημείων στο Μπούχενβαλντ και στο Μιτελμπάου-Ντόρα.

«Με τρόμο αναφέρουμε τον βίαιο θάνατο του Μπόρις Ρομαντσένκο στον πόλεμο στην Ουκρανία», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Ο πρώην κρατούμενος του Μπούχενβαλντ και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Buchenwald-Dora and Commands for Ukraine (IKBD) πέθανε στο Χάρκοβο την Παρασκευή».

«Μια βόμβα χτύπησε το πολυώροφο κτίριο στο οποίο έμενε. Το διαμέρισμά του κάηκε».

Η δήλωση ανέφερε ότι ο κ. Ροματσένκο επέζησε της αιχμαλωσίας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, Μιτελμπάου-Ντόρα και Μπέργκεν Μπέλσεν.

Η συγκεκριμένη πληροφορία μένει να επιβεβαιωθεί.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu