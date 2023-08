Παραδόθηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης στον ΟΣΕ Ελλάδα 21:54, 08.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα η διοικητική παραλαβή προς χρήση από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ της σηματοδότησης του τμήματος της διπλής γραμμής από Λάρισα μέχρι το Πλατύ, μήκους 130 χλμ.