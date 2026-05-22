Σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει την εβδομάδα από τα όμορφα νησιά της Σερίφου, της Σίφνου και της Κύθνου. Μεταξύ άλλων, πηγαίνουμε στην πιο παραδοσιακή ταβέρνα στην Τζια, μαθαίνουμε για την έλλειψη ιατρικού προσωπικού και τον τρόπο αντιμετώπισής της από τον Δήμο Κύθνου, ενώ στη Σίφνο συναντάμε μια οικογένεια κεραμοποιών που κρατά ζωντανή την τέχνη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς ώστε να αντιμετωπιστεί η σοβαρή έλλειψη ιατρικού προσωπικού προσφέρει ο Δήμος Κύθνου, ο οποίος ανακοίνωσε μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο, που θα επιλέξει να εργαστεί στο νησί. Δεν υπήρξε ποτέ παιδίατρος σε μόνιμη βάση στο νησί και οι κάτοικοι εξυπηρετούνται μία ή δύο φορές τον μήνα από ιδιώτη παιδίατρο, που ταξιδεύει σε προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Η Σίφνος είναι ένας από τους τόπους στην Ελλάδα με βαθιά παράδοση στην κεραμική τέχνη, χάρη κυρίως στο ιδιαίτερο χρώμα της. Στον Αρτεμώνα, συναντήσαμε μια οικογένεια κεραμοποιών που συνεχίζει να αντιστέκεται στον χρόνο, κρατώντας ζωντανή μια τέχνη αιώνων. Κάποτε, λειτουργούσαν περισσότερα από 100 κεραμοποιεία. Σήμερα, έχουν απομείνει περίπου 15. Ανάμεσά τους και το εργαστήριο της οικογένειας Λεμπέση, που μετρά σχεδόν έναν αιώνα ζωής και δημιουργίας. Και όπως όλα δείχνουν, τα ηνία ετοιμάζεται σιγά – σιγά να αναλάβει ο 5χρονος Χρύσανθος, ο μικρότερος συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης.

Ακόμα, πηγαίνουμε στην πιο παραδοσιακή ταβέρνα της Τζιας και μαγειρεύουμε τον πιο νόστιμο αστακό των Κυκλάδων.

