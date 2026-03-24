ΟΟΣΑ: Άνοδος της Ελλάδας στο πεδίο δημόσιας ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς

Στη 2η θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών και εταίρων του ΟΟΣΑ κατατάσσεται η Ελλάδα όσον αφορά στη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026», η Ελλάδα κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στην ποιότητα σχεδιασμού και τον 2ο υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης δράσεων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών, η έκθεση αναδεικνύει ως καταλυτική τη συμβολή των δημόσιων πολιτικών της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα των πολιτικών που θέσπισαν το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης με την Ελλάδα πλέον να υπερβαίνει τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε κρίσιμους τομείς:

Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο και e-Peitharxika : Η δημιουργία νέου κεντρικού Πειθαρχικού Οργάνου στελεχωμένου με λειτουργούς του ΝΣΚ αποκλειστικής απασχόλησης (ν. 5225/2025), υποστηριζόμενη από την πρωτοποριακή και βραβευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Peitharxika -https://e-peitharxika.aead.gr/public-stats- (ν. 4807/2021) που δημιουργήθηκε με μηδενικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έβαλε τέλος στο αίσθημα ατιμωρησίας. Μέσω της πλατφόρμας παρακολουθούνται όλα τα στάδια της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ενιαία εφαρμογή του νόμου και την εξαγωγή τεκμηριωμένων στατιστικών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, στον πειθαρχικό έλεγχο η Ελλάδα σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις τόσο σε κανονιστικό (83%) όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (100%), όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ περιορίζεται στο 66% και στο 22% αντίστοιχα.

Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς (ν.5282/2026): δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, αποτέλεσμα της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Βουλής των Ελλήνων, των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος του Μητρώου είναι η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων διαφθοράς, η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βέλτιστη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την πάταξη της διαφθοράς, η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου.

Όπως τονίζει το ΥΠΕΣ: «Η έκθεση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει ότι η συνεκτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διεθνή θέση της χώρας στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που θωρακίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».



