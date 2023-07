Όλοι Μαζί Μπορούμε - Πρόγραμμα Εθελοντικών Αιμοδοσιών για το διάστημα 31.7.23 έως και 6.8.23 Ελλάδα 17:38, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...