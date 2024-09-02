Επιτυχής ήταν η πρώτη διπλή μεταμόσχευση καρδιάς – πνευμόνων που έγινε το Σάββατο στην Ελλάδα.

Το δώρο ζωής έλαβε μία 52χρονη μητέρα ενός μικρού παιδιού από μία γυναίκα 49 ετών και η λήπτρια νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπό στενή παρακολούθηση.

Η 52χρονη γυναίκα έλαβε καρδιά και πνεύμονες μέσα στο πλαίσιο μιας πολύωρης επέμβασης στο Ωνάσειο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επασχε από συγγενή καρδιοπάθεια και πνευμονική υπέρταση και για μακρύ χρονικό διάστημα μεταφερόταν ως επείγον περιστατικό στα νοσοκομεία Θεσσαλίας, Αττικόν και Ωνάσειο για την αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων που προκαλούσε το πρόβλημα της υγείας της.

Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία οφείλεται καταρχήν στην οικογένεια της 49χρονης δότριας καθώς τα μέλη της μέσα στο πένθος τους αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είχε ενημερωθεί για την περίπτωση της 52χρονης γυναίκας κι ότι χρειάζεται διπλή μεταμόσχευση και όλα μαζί τα νοσοκομεία συνεργάστηκαν σε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση προκειμένου να γίνει εφικτό αυτό το ιατρικό κατόρθωμα

Τους γιατρούς ευχαρίστησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς – πνευμόνων στη χώρα μας.

Επρόκειτο για την 40η επέμβαση μεταμόσχευσης πνευμόνων στη χώρα μας μετά το καλοκαίρι του 2020, οπότε επανεκκινήθηκε το πρόγραμμα μεταμόσχευσης πνευμόνων που για μακρύ χρονικό διάστημα είχε διακοπεί.

Πηγή: skai.gr

