Διαμαρτυρία της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για τη σύλληψη του φωτορεπόρτερ Νίκου Πηλού

Την έντονη διαμαρτυρία του για τη σύλληψη του βραβευμένου φωτορεπόρτερ Νίκου Πηλού, κατά την αστυνομική επιχείρηση στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπουμ το International Press Institute ζητεί την άμεση αποφυλάκισή του.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου:

«Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου καταδικάζει απερίφραστα την προσαγωγή και κράτηση για πάνω από τέσσερις ώρες ήδη του συναδέλφου μας και μέλος της Ένωσής μας Νίκου Πηλού.

Ο φωτορεπόρτερ βρισκόταν στην περιοχή «Προσφυγικά» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για ρεπορτάζ, όταν έγινε επιχείρηση της αστυνομίας και προσήχθη, παρότι έκανε γνωστή την ιδιότητά του.

Θέτουμε τις αρχές προ των ευθυνών τους και τις καλούμε να αφεθεί άμεσα ελεύθερος ο συνάδελφός μας.

Η Ένωση θα επιδιώξει άμεσα συναντήσεις με φορείς για να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ανταποκριτών και μή, κατά την εκτέλεση του έργου τους με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς.

Το ΔΣ της ΕΑΞΤ»

Την ίδια στιγμή, το International Press Institute (IPI) καλεί τις ελληνικές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τον Νίκο Πηλό.

🇬🇷#Greece: IPI demands the immediate release of award-winning photojournalist @nikospilos, who has been detained by police in #Athens for more than seven hours. He should have been released as soon as his status as a member of the press was established. @FPAGreece #Mediafreedom pic.twitter.com/RJjOlwVMmI