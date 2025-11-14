Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρός εντοπίστηκε οδηγός φορτηγού στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου

O άντρας φαίνεται πως αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου- Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του

Νεκρός οδηγός φορτηγού στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου

Ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού εντοπίστηκε νεκρός στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής 14/11.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: korinthostv.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κόρινθος οδηγός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark