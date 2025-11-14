Νεκρός οδηγός φορτηγού στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου

Ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού εντοπίστηκε νεκρός στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής 14/11.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.
Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Πηγή: korinthostv.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.