Νεκρός οδηγός φορτηγού στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου

Ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού εντοπίστηκε νεκρός στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής 14/11.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

