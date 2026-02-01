Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο στη Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο 14 χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας (ρεύμα εξόδου).

Ειδικότερα, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

