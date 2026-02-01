Λογαριασμός
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο στη Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Ένας 44χρονος  έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο 14 χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας (ρεύμα εξόδου).

Ειδικότερα, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο δυστύχημα σύγκρουση
