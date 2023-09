Νέα καταβολή πρώτης αρωγής προς τους πλημμυροπαθείς ύψους 8,6 εκατ. ευρώ Ελλάδα 22:30, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 34,2 εκατ. ευρώ σε 6.073 πολίτες