Λάρισα: 40χρονος έπεσε σε πηγάδι – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική 

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε σώο τον άνδρα, αλβανικής καταγωγής - Παρελήφθη από ασθενοφόρο, έχοντας τις αισθήσεις του

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή του δρόμου Λάρισας – Τυρνάβου, όταν ένας 40χρονος  άνδρας έπεσε μέσα σε πηγάδι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε σώο τον άνδρα, αλβανικής καταγωγής. 

Ο 40χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του. 

