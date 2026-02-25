Λάρισα: 40χρονος έπεσε σε πηγάδι – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική 

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή του δρόμου Λάρισας – Τυρνάβου, όταν ένας 40χρονος άνδρας έπεσε μέσα σε πηγάδι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε σώο τον άνδρα, αλβανικής καταγωγής.

Ο 40χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του.

Φωτ. αρχείου



Πηγή: skai.gr

