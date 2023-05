Ξεκινά ο "μετροπόντικας" στη γραμμή 4 του μετρό τις επόμενες μέρες Ελλάδα 16:44, 02.05.2023 linkedin

Ήδη είναι σε εξέλιξη οι πρόδρομες εργασίες και η πρόοδος είναι σχεδόν στο 50%- Η πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- Δείτε αναλυτικά