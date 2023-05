«Killer Heat»: Σε εξέλιξη στην Κρήτη τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής - Οι σταρ της ταινίας - Βίντεο-Φωτό

Τα γυρίσματα είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη, με το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Λασίθι να υποδέχονται την ομάδα παραγωγής της Amazon Studios

Τη χώρα μας επιλέγουν όλο και περισσότερα στούντιο του Χόλιγουντ για να γυρίσουν κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, επενδύοντας στα μαγευτικά τοπία της Ελλάδας, και η Amazon Studios δεν αποτελεί εξαίρεση. Το μεγάλο στούντιο επέλεξε την Κρήτη για να γυρίσει τη νέα της ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ (Inception, Dark Knight Rises), Ρίτσαρντ Μάντεν (Game of Thrones, Eternals) Σέιλιν Γούντλεϊ (Family The Secret Life of the American Teenager).

Τα γυρίσματα για το "Killer Heat" στην Κρήτη



Τα γυρίσματα είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη, με το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Λασίθι να υποδέχονται την ομάδα παραγωγής της Amazon Studios. Η παρουσία μιας τέτοιας χολιγουντιανής παραγωγής στην περιοχή έχει θετικές επιπτώσεις στον τουρισμό, αφού προβάλλει τις ομορφιές της περιοχής σε διεθνές επίπεδο.



Στην Χερσόνησο η ομάδα θα βρίσκεται μέχρι τις 8 Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση με τον καιρό . Ο δήμαρχος Γιάννης Σέγκος μιλώντας στο cretalive επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «είναι ευχάριστο που τέτοιες μεγάλες εταιρίες από το Χόλυγουντ ανακαλύπτουν τις ομορφιές της χώρας και μάλιστα της Κρήτης μας . Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για τον τουρισμό μας».



Το μεγάλο κινηματογραφικό πρότζεκτ (που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας η ελληνική εταιρία παραγωγής FALIRO HOUSE) θα μεταφέρει στην πλατφόρμα της Amazon στη μικρή οθόνη (Amazon Prime, Amazon Prime Video) το διήγημα του 2021 του Jo Nesbο «The Jealousy Man».

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στην ταινία συγκαταλέγονται ονόματα με συμμετοχή σε πολλές χολιγουντιανές παραγωγές και με «πολλά χιλιόμετρα» στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου και στη μικρή του Netflix, κ.ά. πλατφορμών.

Πρωταγωνιστές, συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, είναι οι Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ (Joseph Gordon-Levitt, με συμμετοχή σε ταινίες όπως «Inception»,«Batman, The Dark Knight Rises», «Snowden», κ.ά.) στο ρόλο του ντετέκτιβ, Ρίτσαρντ Μάντεν (Richard Madden, ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του ως Robb Stark στο «Game Of Thrones» αλλά και σε πολλές μεγάλες επιτυχίες του Netflix) στο ρόλο των δίδυμων αδελφών και Σέιλιν Γούντλεϊ (Shailene Woodley, «Snowden»).

Η ιστορία της ταινίας, με τίτλο "Killer Heat", επικεντρώνεται σε δίδυμα αδέλφια που βρίσκονται σε ένα βίαιο ερωτικό τρίγωνο σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί, ενώ ένας κατεστραμμένος ντετέκτιβ, γνωστός ως "The Jealousy Man", καλείται να ερευνήσει την υπόθεση.







Η συνεχής ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, με τη στήριξη μεγάλων διεθνών εταιριών όπως η Amazon Studios, αναδεικνύει την χώρα ως έναν σημαντικό προορισμό για κινηματογραφικά γυρίσματα και παραγωγές. Με τον κόσμο να ανακαλύπτει τις ομορφιές και τις δυνατότητες της ελληνικής γης μέσω του κινηματογράφου και των τηλεοπτικών σειρών, η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει την θέση της ως ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους δημιουργούς και τους θεατές του κινηματογράφου.













Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.