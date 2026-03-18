Την ανάγκη προετοιμασίας και ενίσχυσης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε όλη τη χώρα επισήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση του περιφερειακού οργάνου Πολιτικής προστασίας Δυτικής Μακεδονίας, που έγινε στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας, στην Κοζάνη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η επιτυχία ή η αποτυχία της αντιπυρικής περιόδου κρίνεται πολύ νωρίτερα, από τον βαθμό ετοιμότητας και της διακριτότητας των ρόλων» και σημείωσε πως μέσα στις επόμενες 45 ημέρες θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, ώστε «ο κρατικός μηχανισμός να είναι πλήρως προετοιμασμένος».

Ανακοίνωσε, δε, την πρόσληψη 350 εξειδικευμένων στελεχών Πολιτικής Προστασίας, τα οποία θα διατεθούν σε Δήμους και Περιφέρειες, με στόχο τη δημιουργία οργανωμένων γραφείων πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης έδωσε έμφαση στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των οικοπέδων, προειδοποιώντας ότι «τα πρόστιμα θα εφαρμοστούν κανονικά και φέτος, στο πλαίσιο ενός πιο ρεαλιστικού και ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων -από την τοπική αυτοδιοίκηση και τα σώματα ασφαλείας μέχρι τις εθελοντικές οργανώσεις- χαρακτηρίζοντας την πολιτική προστασία «οικοσύστημα συνεργασίας».

Λιγότερες πυρκαγιές αλλά με μεγαλύτερη ένταση στη Δυτική Μακεδονία

Αναφερόμενος ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι «το 2025 καταγράφηκε μείωση του αριθμού των πυρκαγιών κατά 15%, ωστόσο οι καμένες εκτάσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας περίπου τα 17.000 στρέμματα από 9.000 προηγουμένως». Ένα επιπλέον στοιχείο που προσέθεσε είναι ότι οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν σε αγροτοδασικές περιοχές και επεκτείνονται σε δάση. «Πρόκειται για στοιχείο που λαμβάνουμε υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη νέα περίοδο» σημείωσε.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος στη Δυτική Μακεδονία, όπως εξήγησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ξεκινά «με 465 πυροσβέστες να επιχειρούν ήδη, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με νέες προσλήψεις που θα γίνουν». Σημείωσε, δε, ότι στο μάχιμο προσωπικό των μονίμων κα εκτάκτων πυροσβεστών «θα προστεθούν 78 εθελοντές και 126 πολίτες από διάφορες εθελοντικές οργανώσεις».

Καθοριστικής σημασίας στο φετινό αντιπυρικό σχεδιασμό είναι η επαναλειτουργία της βάσης εναέριων μέσων στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τον κ. Κεφαλογιάννη, στο αεροδρόμιο της Κοζάνης θα σταθμεύσει και φέτος, για όλη την αντιπυρική περίοδο, εναέριο μέσο πυρόσβεσης, με στόχο, όπως ανέφερε, να μετατραπεί σε μόνιμο σταθμό για τα επόμενα χρόνια.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των εθελοντών, με δεκάδες ενεργούς πολίτες και οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ο κ. Κεφαλογιάννης ανακοίνωσε ότι «για πρώτη φορά φέτος οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας θα ενισχυθούν από το Κράτος», ενώ στα άμεσα μέτρα που εξήγγειλε είναι «η απαλλαγή στην καταβολή τελών κυκλοφορίας και η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης των οργανώσεων» που διαθέτουν ή επιθυμούν να προμηθευτούν οχήματα για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός τόνισε ότι «η φετινή χρονιά, παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η αυξημένη βλάστηση συνεπάγεται μεγαλύτερη καύσιμη ύλη», ενώ απευθυνόμενος στα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας προειδοποίησε ότι «το κακό σενάριο είναι μπροστά μας», καλώντας τους να κινητοποιηθούν άμεσα, με στόχο την αποτελεσματική προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης περιέγραψε το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τη φετινή περίοδο, τα μέτρα που έχει λάβει η περιφερειακή αρχή για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα έργα που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, προκειμένου να υποδεχθούν ένα αεροσκάφος που θα χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των στελεχών για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, «η λειτουργία του συγκριμένου εξοπλισμού θα αναβαθμίσει τη Σχολή Πυροσβεστών καθότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ως εκπαιδευτικό εργαλείο βρίσκεται εν λειτουργία σε τρεις μόνο χώρες της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.