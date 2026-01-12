Για 122 στάσεις του υπεραστικού ΚΤΕΛ επί του ΒΟΑΚ, από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Εφετείο Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, οι αντιπεριφερειάρχες, Σταύρος Τζεδάκης και (τότε) Κώστας Γύπαρης, υπηρεσιακοί παράγοντες και οι πρόεδροι του ΚΤΕΛ, κατηγορούμενοι για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία με διατήρηση εμποδίων και άλλες πράξεις, με ενδεχόμενο δόλο, από τις οποίες μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το τμήμα τροχαίας ΒΟΑΚ, στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, μετά από αναφορά του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρωγής & Αλληλεγγύης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», Σταύρου Πολέντα. Η αναφορά έγινε στις 20 Μαρτίου του 2023, με αφορμή το δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι φερόμενες παρανομίες, αφορούν κυρίως μη ύπαρξη λωρίδας επιβράδυνσης και λωρίδας επιτάχυνσης για τα υπεραστικά λεωφορεία και φωτισμού σε καμία από τις 122 στάσεις και άλλες επί μέρους παραλείψεις σε σχέση με αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το υπεραστικό ΚΤΕΛ έπρεπε να υποδείξει τα σημεία και η Περιφέρεια να προχωρήσει σε κατασκευή των απαιραιτητων υποδομών.

Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένη να συζητηθεί σήμερα Δευτέρα στο Μονομελές Εφετείο Κρήτης, στα Χανιά αλλά αναβλήθηκε.

Πάντως από τη μεριά των κατηγορουμένων αναμένεται να υποστηριχθεί πως οι νέες στάσεις, ειδικά στο τμήμα από τα Χανιά μέχρι το Ρέθυμνο, έχουν ήδη μελετηθεί και κατασκευάζονται ενώ αντίστοιχα θα προχωρήσουν και στην ανατολική Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

