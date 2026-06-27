Ηράκλειο: Νεκρή κοπέλα που τραυματίστηκε από όπλο στο σκοπευτήριο του Δήμου Μαλεβιζίου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27 Ιουνίου 2026) στην Κρήτη, καθώς μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από τραυματισμό από όπλο στο σκοπευτήριο του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με το Cretaone, είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο λαιμό με αποτέλεσμα παρά τις προσπάθειές που έκαναν οι γιατροί η άτυχη νεαρή να υποκύψει στα τραύματά της

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το γιατρό και το πλήρωμα να καταβάλουν επί ώρα προσπάθειες για να σώσουν τη γυναίκα, η οποία ήταν σε ανακοπή. Έγινε ανάταξη και αφού διασωληνώθηκε μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, η κατάσταση κατά την παραλαβή της στο νοσοκομείο κρίθηκε πολύ σοβαρή, με τους γιατρούς να καταβάλουν προσπάθειες να τη σώσουν.

Στο σκοπευτήριο έχουν φτάσει και αστυνομικοί για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 43χρονη πήγε το πρωί, πρώτη φορά στο σκοπευτήριο και έλαβε προσωρινή άδεια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο τραυματισμός της σημειώθηκε παρουσία υπευθύνου του σκοπευτηρίου, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σκόπιμου αυτοπυροβολισμού.

Πηγή: skai.gr

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