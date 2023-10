Σοκαριστικό τροχαίο με μοτοσικλέτα στην Ηλιούπολη – Νεκρός ο 28χρονος οδηγός Ελλάδα 07:30, 16.10.2023 linkedin

Ο 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε έναν κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια διέγραψε μια τρελή πορεία, πέφτοντας σε ένα δέντρο, στο κράσπεδο και σε ένα βαρέλι που βρισκόταν μπροστά σε ένα κατάστημα