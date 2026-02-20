Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον βιαστή και δολοφόνο της 11χρονης

Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τον 39χρονο που κρίθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας δύο φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 13 έτη κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα λοιπά αδικήματα.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patrisnews, ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

Βιασμό ανήλικης

Αρπαγή

Οπλοφορία και οπλοχρησία

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία:

Επιβλήθηκαν δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και τον βιασμό.

Επιβλήθηκε επιπλέον κάθειρξη 13 ετών κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Η ποινή έρχεται να προστεθεί στην ήδη εκτιόμενη κάθειρξη εννέα ετών, που του είχε επιβληθεί από τον Οκτώβριο του 2024 για άλλη υπόθεση σε βάρος ανήλικης.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Ηλεία

Η δολοφονία της 11χρονης, που σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024 σε αγροτική περιοχή των Λεχαινών, είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και πανελλήνια κατακραυγή.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης από την Ασφάλεια Πύργου βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, στοιχεία από τη διαδρομή του κατηγορούμενου και την ομολογία του. Η σορός της ανήλικης είχε εντοπιστεί σε σημείο με πυκνή βλάστηση, όπου είχε αποκρυφθεί.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το ακροατήριο ήταν φορτισμένο, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η επιβολή δύο ισοβίων καταδεικνύει τη βαρύτητα με την οποία το δικαστήριο αντιμετώπισε το έγκλημα, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων.

