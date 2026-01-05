Για τη συνεισφορά του Γιώργου Παπαδάκη στην ίδρυση του Χαμόγελου του Παιδιου μίλησε ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Το 'χουμε».

Ο ίδιος δήλωσε πως όταν ο γιος του, ο Αντρέας, πριν φύγει για τη ζωή ήθελε να φτιάξει το «Χαμόγελο του Παιδιού», επικοινώνησε με τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Μέσα στο studio... χτίστηκε ένα δημιούργημα που είναι απόρροια της ελληνικής κοινωνίας... Ένα μικρό παιδί, η τελευταία του επίθυμία και ένας δημοσιογράφος που τον έπαιρναν σοβαρά, τον πίστευαν, αναγνώριζαν αυτά που έλεγε.. Αυτή είναι η ιστορία του ξεκινήματος του Χαμόγελου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος. Μάλιστα, θυμήθηκε τη στιγμή που ο Γιώργος Παπαδάκης είπε «ο Ανδρέας είναι το δικό μας παιδί».

Παράλληλα, μίλησε και για το σήμα με το χαμόγελο. Όπως είπε όταν ο Γιώργος Παπαδάκης κατά τη διάρκεια της εκπομπής είχε ρωτήσει τον Αντρέα ποιο θα ήταν το σήμα του οργανισμού, ο Αντρέας έκανε τη κίνηση με το χαμόγελο στο πρόσωπό του, το οποίο έμελλε να είναι και το σήμα του «Χαμόγελου του Παιδιού».

«Έκανε πολλές καινοτομίες», δήλωσε, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, μιλώντας για τις συνεντεύξεις του Γιώργου Παπαδάκη.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Κώστα Γιαννόπουλου

Πηγή: skai.gr

