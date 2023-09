Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Σέκουλα Ηλείας - Αεροσκάφη και ελικόπτερο στη μάχη της κατάσβεσης Ελλάδα 15:57, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις