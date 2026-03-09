Ο «Φάκελος 17Ν», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, συνεχίζεται απόψε στις 21:00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και φωτίζει τα άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες.

Στο 3ο επεισόδιο, με τίτλο «Αίμα στις σόλες», βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1990, όταν η «17 Νοέμβρη» κλιμακώνει ολοένα και περισσότερο τη βίαιη δράση της. Η αστυνομία έρχεται αντιμέτωπη με την τρομοκρατική οργάνωση δύο φορές, στα Σεπόλια και στην υπόθεση Ριανκούρ και χάνει τους τρομοκράτες μέσα από τα χέρια της. Την ίδια περίοδο, η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή, καθώς η κοινή γνώμη στρέφεται πλέον ανοιχτά εναντίον της «17 Νοέμβρη».

Με φόντο την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την Ελλάδα και την επίσκεψη του προέδρου Κλίντον στην Αθήνα, η διεθνής πίεση αυξάνεται, ενώ η νέα ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης διαπιστώνει το αδιέξοδο των ερευνών.

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μιλούν ελληνοαμερικάνοι αξιωματούχοι που εκπαίδευαν Έλληνες αστυνομικούς στην Αμερική, για να διαπιστώσουν αργότερα ότι στην Ελλάδα υπηρετούσαν σε άσχετες θέσεις. Αμερικανοί πράκτορες αποκαλύπτουν ότι χρησιμοποιούσαν το παράδειγμα της Ελλάδας ως μοντέλο εκπαίδευσης νέων πρακτόρων στο FBI. Αποκαλύπτουν ακόμη, για πρώτη φορά, ότι είχαν στα χέρια τους τη δυνατότητα "απαγωγής" υπόπτων και τη μεταφορά τους στην Αμερική για να δικαστούν, ενώ φέρνουμε στο φως ένα απόρρητο έγγραφο που είχε στα χέρια της η ελληνική αστυνομία για ένα μέλος της 17Ν αλλά τελικά το αγνόησε.

Μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από την κορύφωση της δράσης της «17 Νοέμβρη» κατά τη δεκαετία 1990–2000 και τις κινήσεις των Αρχών που τους έφεραν όλο και πιο κοντά στην εξάρθρωσή της.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

Δείτε το trailer:

