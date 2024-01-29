Πυρκαγιά σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε σπίτι στην Μακρυκάπα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα όπου προκάλεσε ζημιές στην κουζίνα ενώ στην προσπάθεια να σβήσει την φωτιά ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε με συγγενικό της πρόσωπο στο Κ. Υ. Ψαχνών για τις πρώτες βοήθειες.

Για την κατάσβεση έσπευσαν και συμμετείχαν οχήματα και εθελοντές πυροσβέστες τους Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών.

