Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι στην Μακρυκάπα - Με εγκαύματα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας ηλικιωμένη

Στην προσπάθεια να σβήσει την φωτιά ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο

Φωτιά σε σπίτι στην Εύβοια

Πυρκαγιά σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε σπίτι στην Μακρυκάπα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα όπου προκάλεσε ζημιές στην κουζίνα ενώ στην προσπάθεια να σβήσει την φωτιά ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε με συγγενικό της πρόσωπο στο Κ. Υ. Ψαχνών για τις πρώτες βοήθειες.

Για την κατάσβεση έσπευσαν και συμμετείχαν οχήματα και εθελοντές πυροσβέστες τους Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών.

Πηγή: eviathema.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Εύβοια σπίτι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark