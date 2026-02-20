Ερευνες για 44χρονο που αγνοείται στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Ερευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό 44χρονου ημεδαπού που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στη Ν. Αχαΐα.

Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή 1 πλωτού σκάφους, 1 ελικοπτέρου της Πολεμική Αεροπορία και 1 οχήματος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από ξηρά.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν καλές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.