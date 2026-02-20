Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη έρευνες για 44χρονο που αγνοείται στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Σε εξέλιξη έρευνες για τον 44χρονο που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή εκβολών Γλαύκου στη Ν. Αχαΐα, με συμμετοχή Π.Α., Λιμενικού και πλωτού σκάφους

Ερευνες για 44χρονο που αγνοείται στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Ερευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό 44χρονου ημεδαπού που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στη Ν. Αχαΐα.

Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή 1 πλωτού σκάφους, 1 ελικοπτέρου της Πολεμική Αεροπορία και 1 οχήματος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από ξηρά.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν καλές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αγνοούμενος Αχαΐα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark