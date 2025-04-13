Ελπιδοφόρος: Ανεκτίμητη η προσφορά του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου για την Ορθοδοξία και τον ελληνισμό

Την ελπίδα κάθε γενιά να αφιερώνει χρόνο προκειμένου να μαθαίνει για την τεράστια κληρονομιά του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, μια κληρονομιά που συνεχίζει να ζει κάθε μέρα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής όπου υπηρέτησε το μεγαλύτερο μέρος της επίγειας ζωής του, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά το πέρας του ετήσιου μνημοσύνου για τα 20 χρόνια από την κοίμηση του μεγάλου Ιεράρχη, στο οποίο προέστη.

Όπως είπε, «η προσφορά του αειμνήστου Ιακώβου προς την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό στην Αμερική είναι ανεκτίμητη».

Του μνημοσύνου προηγήθηκε προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Παύλου στα κεντρικά γραφεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, της οποίας προέστη ο αρχιγραμματέας της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας π. Ηλίας Δίλλης, ενώ παρέστησαν ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, η επί χρόνια διευθύντρια του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου και νυν εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού Ηγεσία των 100, Πολέτ Πούλος, καθώς και αρχιερείς, κληρικοί, συνεργάτες και μέλη της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.

Ο αείμνηστος Ιεράρχης εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής στις 14 Φεβρουαρίου 1959 και με τη θητεία του έφερε μια νέα λαμπρή εποχή για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική.

Αποσύρθηκε την 29η Ιουλίου 1996 ύστερα από 37 χρόνια διακονίας, κατά τα οποία διακρίθηκε για την πεφωτισμένη ηγεσία του, την προώθηση της θρησκευτικής ενότητας και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, έχοντας κερδίσει τον απεριόριστο σεβασμό όλων των προέδρων των ΗΠΑ.

