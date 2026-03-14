Με τη δημοσιοποίηση της κάρτας επιβίβασής της (boarding pass) από την πτήση Μουσκάτ - Αθήνα στις 6 Μαρτίου, η Σοφία Μητσοτάκη διαψεύδει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν για το πρόσωπό της.

Η κόρη του πρωθυπουργού διευκρίνισε πως επέλεξε να δώσει στη δημοσιότητα το εισιτήριο της πτήσης charter της Aegean για να τερματίσει την παραπληροφόρηση. Κατήγγειλε τη στοχοποίησή της από συγκεκριμένο Μέσο, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες πρακτικές» που αντιστρέφουν την πραγματικότητα.

Τέλος, ζήτησε την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος και δημόσια συγγνώμη, ξεκαθαρίζοντας πως θα κινηθεί νομικά εάν δεν αποκατασταθεί η αλήθεια.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

Πηγή: skai.gr

