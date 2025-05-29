Τη βαθιά ανησυχία του εκφράζει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση των αιγυπτιακών αρχών που απειλεί να κατασχέσει την περιουσία της μονής και να διαταράξει την ιερή αποστολή της.

Στην ανακοίνωση του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να τιμήσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της για την προστασία της αυτονομίας και της κληρονομιάς του μοναστηριού, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τις θρησκευτικές ελευθερίες και θέτουν σε κίνδυνο έναν τόπο τεράστιας ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

«Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες απειλούν με δήμευση την περιουσία της Μονής και με διατάραξη της πνευματικής της αποστολής, προκαλούν βαθύτατη ανησυχία σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Τέτοια μέτρα δεν συνιστούν απλώς παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά θέτουν σε κίνδυνο έναν τόπο ανυπολόγιστης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Είναι επιτακτική ανάγκη η αιγυπτιακή κυβέρνηση να τηρήσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της και να προστατεύσει την αυτονομία και την αγιασμένη κληρονομιά της Μονής», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει ότι καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαοκτώ αιώνων της ιστορικής της πορείας, η Μονή του Σινά έχει λειτουργήσει ως μια πνευματική κιβωτός που έχει διατηρήσει αρμονικές σχέσεις με ποικίλες διοικήσεις και τοπικές αρχές, οι οποίες διαχρονικά επιβεβαίωναν και διαφύλασσαν την παραδοσιακή τάξη και τον ιερό χαρακτήρα της. Με αυτό το δεδομένο, ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει ότι η Μονή του Σινά αποτελεί σύμβολο αιώνων ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Εβραίων, υπερβαίνοντας έτσι τα στενά θρησκευτικά όρια, γεγονός που συνιστά μια πανανθρώπινη πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής απευθύνει στο τέλος έκκληση στους θρησκευτικούς ηγέτες, στους διεθνείς οργανισμούς και σε όλους τους πιστούς να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση της διατήρησης της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης. Όπως σημειώνει, «ας εργαστούμε συλλογικά για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο ιερός θεσμός θα συνεχίσει να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους όλων των θρησκειών για τις επόμενες γενιές».

Ιστορική Αναδρομή

«Η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, χτισμένη στους πρόποδες του Όρους Σινά, αποτελεί ζωντανό μάρτυρα της αδιάκοπης παρακαταθήκης της πίστεως, της θεολογικής παιδείας, αλλά και της διαθρησκειακής συνύπαρξης. Πρόκειται για την αρχαιότερη σε λειτουργία χριστιανική Μονή παγκοσμίως, καθώς ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄. Η Μονή βρίσκεται ακριβώς στον τόπο, όπου ο Θεός εμφανίστηκε στον Μωυσή εν μέσω της Φλεγομένης Βάτου και κάτω από το Όρος στο οποίο δόθηκε ο Δεκάλογος, δηλ. ο Νόμος του Θεού.

Η ιερή αυτή γη ανέδειξε μεγάλους αγίους της Εκκλησίας, όπως ενδεικτικά ο 'Αγιος Ιωάννης, συγγραφέας του βιβλίου της «Κλίμακος» και ο 'Αγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, ο οποίος μετέφερε την ησυχαστική παράδοση στους σλαβικούς λαούς. Η Μονή έχει διαφυλάξει ανεκτίμητους αρχαιολογικούς και πνευματικούς θησαυρούς της χριστιανικής παράδοσης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η περίφημη βιβλιοθήκη της με τα αρχαία χειρόγραφα, καθώς και η σημαντικότερη συλλογή προεικονομαχικών φορητών εικόνων στον κόσμο.

Τον Μάιο του 2023, είχα την εξαιρετική τιμή να ηγηθώ προσκυνηματικής επίσκεψης Ελληνοαμερικανών στον ιερό αυτό τόπο. Όλοι μαζί προσκυνήσαμε το Παρεκκλήσιο της Φλεγομένης Βάτου, ανήλθαμε στο Όρος Σινά και ήρθαμε σε επαφή με τη μοναστική αδελφότητα, η οποία διαφυλάσσει επί αιώνες ακοίμητο το φως της ορθόδοξης πνευματικότητας. Η επίσκεψη εκείνη μας έκανε να αισθανθούμε ότι η Μονή παραμένει ένα ζωντανό μνημείο πίστης και αφοσίωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

