Αμαξοστοιχία Intercity με 400 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους

Η αμαξοστοιχία IC 56, που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στις 18:12 στον σταθμό Αγίων Αναργύρων λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Στον σταθμό έφτασαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, ώστε να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τρένο θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς Θεσσαλονίκη.

Κατά την αναμονή, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους περίπου 400 επιβάτες, παρέχοντάς τους συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της καθυστέρησης.

Το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση, ενώ θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση μόλις το IC 56 αναχωρήσει ξανά για τον προορισμό του.

Παράλληλα, ενημερώνει πως σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση 60–119 λεπτών και 50% για καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών.

Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται ως εξής:

Εισιτήρια αγορασμένα με μετρητά από εκδοτήρια: αποζημιώνονται αποκλειστικά από τα ενεργά εκδοτήρια.

Εισιτήρια αγορασμένα με κάρτα (από εκδοτήριο, webticketing ή app):

είτε οι επιβάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε εκδοτήριο,

είτε να υποβάλουν γραπτό αίτημα μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων, αναφέροντας τον αριθμό του εισιτηρίου ή επισυνάπτοντας το αρχείο pdf/φωτογραφία. Η αποζημίωση επιστρέφεται στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Πηγή: skai.gr

