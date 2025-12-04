Λογαριασμός
Aγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα- Kλειστό το τελωνείο των Ευζώνων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, διακόπτοντας περιοδικά τη διέλευση στα τελωνεία Προμαχώνα και Ευζώνων

Aγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλο αποκλεισμό σήμερα. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Στα διόδια των Μαλγάρων, στην εθνική οδό, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

