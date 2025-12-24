Λογαριασμός
Άλιμος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα – Τραυματίστηκε μία γυναίκα

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, άγνωστο γιατί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Αλίμου όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, άγνωστο γιατί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος, σύμφωνα με το ertnews.gr.

