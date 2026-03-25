Η πρόγνωση για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα την ακύρωση της παρέλασης στο Ηράκλειο για την 25η Μαρτίου.

Ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου αναφέρει: «Όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η σημερινή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ».

Ακυρώθηκε η παρέλαση στα Χανιά

Έπειτα από την τελευταία πρόβλεψη καιρικών συνθηκών που εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου, η οποία επιβεβαιώνει έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση της Παρέλασης στα Χανιά.

Η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.

Νωρίτερα ο δήμος Αποκορώνου ανακοίνωσε επίσης την ακύρωση παρελάσεων σε Βρύσες και Βάμο, σημειώνει το zarpanews.

Επίσης, ο δήμος Πλατανιά γνωστοποίησε πως ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις σε Αλικιανό, Βουκολιές και Κολυμπάρι, για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

Mαταιώθηκε η παρέλαση και στο Ρέθυμνο

Στην ανακοίνωση περί ματαίωσης της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Π.Ε. Ρεθύμνης, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, προχώρησε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: «Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

