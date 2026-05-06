Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αθήνα έπειτα από άρνηση οδηγού να σταματήσει σε έλεγχο αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 05:00, στη λεωφόρο Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου, όταν ύποπτο όχημα αγνόησε σήμα των αστυνομικών και απομακρύνθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα. Μάλιστα, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος με την Καραϊσκάκη έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό.

Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ανέπτυξε και πάλι ταχύτητα και σε κάποιο σημείο έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Ο 49χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, ενώ οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, αντίσταση, κα.

Πηγή: skai.gr

