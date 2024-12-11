Taste Atlas: Καλύτερη κουζίνα του πλανήτη η ελληνική

Καλύτερη κουζίνα του πλανήτη για το 2024/2025 αναδείχθηκε από τον διάσημο οδηγό γαστρονομίας Taste Atlas η ελληνική - με βαθμολογία 4.6 στα 5 - αφήνοντας στην δεύτερη θέση την ιταλική, με 4.59.

Η ελληνική κουζίνα φιγουράρει στην κορυφή της ετήσιας λίστας για φέτος, με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες να τις δίνουν οι αναγνώστες της ιστοσελίδας από: Ολλανδία: 4,7, Γερμανία: 4,5, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 4,4, Ισπανία: 4,3, Πολωνία: 4,3, Ελβετία: 4,2, Ιταλία: 4,2, Πορτογαλία: 4,2, Γαλλία: 4,1, Καναδάς: 4,0, Τουρκία: 3,7.

Το πιο δημοφιλές ελληνικό πιάτο αναδείχθηκε ο γύρος και την δεκάδα συμπληρώνουν

2. σουβλάκι (καλαμάκι)

3. μουσακάς

4. χωριάτικη σαλάτα

5. τζατζίκι

6. πατσίτσιο

7.σπανακόπιτα

8. γεμιστά

9. χόρτα

10. ομελέτα

Δείτε εδώ όλη τη λίστα

Ενδιαφέρον έχει ότι στην κατηγορία «πιο δημοφιλές ελληνικό πότο» στην πρώτη θέση βρίσκεται το φραπέ (ο καφές συνώνυμο της ελληνικής πατέντας». Το ούζα είναι δεύτερο και το τσίπουρο στην 4η θέση.

Πιο δημοφιλές ελληνικό προϊόν αναδείχθηκε η φέτα, στη 2η θέση οι ελιές Καλαμάτας και τρίτο το κασέρι. Γενικά, όλα τα γνωστά ελληνικά τυριά – γραβιέρες, κεφαλογραβιέρες, μυζήθρα και μανούρι – φιγουράρουν ψηλά στη λίστα, όπως και το ελληνικό γιαούρτι και το ελαιόλαδο Καλαμάτας.

Ωστόσο, οι αναγνώστες ψήφισαν και για άλλα προϊόντα, όπως στο φιστίκι Αιγίνης (στη 12 θέση) και τον τραχανά (στην 22η θέση).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλες τις κατηγορίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.