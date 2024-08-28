Η Βαλέρια Κουρούπη σου μαθαίνει να φτιάχνεις φάβα

Και αυτό δεν το ξέρουν πολλοί, εκτός από όσους την ακολουθούν στο instagram της όπου πολύ συχνά ετοιμάζει διάφορα φαγητά, κυρίως υγιεινής κουζίνας, vegan και υψηλής διατροφικής αξίας.

Και αυτή τη φορά η Βαλέρια Κουρούπη δίνει συνταγή για φάβα. Και όπως λέει η ίδια, τα σπάει.

«Δίνω φάβα στον λαό πανεύκολη, γρήγορη και νοστιμότατη! Ένα όσπριο που δεν χρειάζεται μούλιασμα αποβραδίς και συνεπώς γίνεται άμεσα. Τρώγεται σαν γεύμα με μια πράσινη σαλάτα, ψωμί ολικής ή ρυζάκι και απαραιτήτως λεμόνι. Επίσης σαν μεζές στα καλοκαιρινά σας, μπαλκονάτα τραπεζώματα με τσιπουράκι, κρασί ή μπύρα. Αν δεν είσαι vegan τη συνδυάζεις ωραιότατα με παστό ή καπνιστό ψάρι. Πάμε!

Υλικά

-500γρ φάβα (έβαλα βιολογική)

-1 μεγάλο καρότο

-2 μεγάλα κρεμμύδια

-1 κουτ.κάρρυ

-1/2 κουτ. κύμινο

-1/2 κουτ.πάπρικα

-1 κουτ. ρίγανη ή θυμάρι

-πιπέρι

-αλάτι

-ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Καθαρίζεις τη φάβα από πετραδάκια, την ξεπλένεις καλά και τη βάζεις σε νερό μα βράσει.Το νερό να την καλύπτει ένα δάχτυλο, όχι περισσότερο. Ξέχασα να σου δείξω στο βίντεο πως όταν το νερό πάρει βράση ξαφρίζεις καλά τη φάβα σου.

Όταν ξαφρίσεις ρίχνεις το καρότο, το κρεμμύδι, τα μπαχαρικά και το αλατοπίπερο κι ανακατεύεις μέχρι να βράσουν και να μαλακώσουν η φάβα και τα λαχανικά. Όταν είναι έτοιμα προσθέτεις ελαιόλαδο και λιώνεις με το εργαλείο του πουρέ.

Θα δεις τη φάβα σου να γίνεται σαν κρέμα. Αν θες να βρίσκεις κομματάκια σταματάς αλλιώς συνεχίζεις λίγο ακόμη την πολτοποίηση. Σερβίρεις με ξερό κρεμμύδι, μαϊντανό, καραμελωμένα κρεμμυδάκια ή καπαρόκουμπα. Τρώγεται ζεστή ή κρύα από το ψυγείο. Και τα σπάει!!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.