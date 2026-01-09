Φρέσκο ψωμί στην πόρτα σου

Του Νικόλα Μπάρδη

Πριν ακόμη ξημερώσει καλά καλά η μέρα, ο Ηλίας φορτώνει το βανάκι του με φρέσκα καρβέλια και αρχίζει τη διανομή στα γειτονικά χωριά.

Η διαδρομή ξεκινάει από τα Αμάραντα στο Κιλκίς κι από εκεί πηγαίνει σε 14 ακόμη χωριά, για να δώσει ζεστό και φρέσκο ψωμί σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και δεν έχουν φούρνο στην περιοχή τους.

Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη: περνάει από τα σπίτια, κορνάρει και ο εκάστοτε πελάτης βγαίνει στην πόρτα, για να παραλάβει το ψωμί του. Όλοι ξέρουν πάνω κάτω τι ώρα θα περάσει, γιατί είναι συνεπής στο ραντεβού του, και βγαίνουν στις αυλές και τον περιμένουν. Και η συνέπεια αυτή δεν λογαριάζει βροχή, χιόνι ή τυχόν αδιαθεσία. Καθημερινά δίνει το παρόν σε χωριά που δεν έχουν φούρνο, για να μπορούν κι αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε φρέσκο ζυμωτό ψωμί.

Ο αδερφός του Χρήστος παραμένει πίσω στον φούρνο, όπου ασχολείται με την παραγωγή και κρατάει το μαγαζί. Ένα μαγαζί ιστορικό, που έφτιαξαν οι προπαππούδες τους ερχόμενοι από τον Πόντο το 1922, και έκτοτε συνεχίζουν αυτοί την παράδοση, φτιάχνοντας παραδοσιακό, χωριάτικο ψωμί, αλλά και πολλά γλυκά. Στόχος τους είναι να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση, και να προσφέρουν καλό ψωμί σε όλα τα χωριά του Κιλκίς που δεν διαθέτουν αρτοποιεία.

Γιατί, μπορεί στην Αθήνα να βρίσκεις δύο φούρνους σε κάθε τετράγωνο, αλλά στην επαρχία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και για τους ηλικιωμένους που είναι μόνοι τους, είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσουν σε γειτονικά χωριά ή πόλεις, για να αγοράσουν ψωμί κι άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Γι’ αυτό τα αδέρφια Ευφραιμίδη αποφάσισαν να αλλάξουν την κατάσταση, και να πηγαίνουν καθημερινά φρέσκο ψωμί στους λιγότερο προνομιούχους της ελληνικής επαρχίας. Οι άνθρωποι εκεί γνωρίζουν καλά ο ένας τον άλλον, και έχουν αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση και με τον φούρναρη. Ακόμη, λοιπόν, κι αν δεν τον περιμένουν στην αυλόπορτα, του αφήνουν κρεμασμένη μία σακούλα με λεφτά, και όταν ο φούρναρης φτάσει, καταλαβαίνει τι ψωμί θέλουν, και τους το κρεμάει στην πόρτα. Όλα γίνονται εύκολα, απλά και χωρίς πολυπλοκότητες. Και όλοι οι κάτοικοι είναι ευγνώμονες που έχουν κάποιον να τους φέρνει το ψωμί στην πόρτα του σπιτιού τους. Λένε την καλημέρα, τα νέα τους, αγοράζουν το ψωμί τους και μετά συνεχίζουν τη μέρα τους, και ο φούρναρης το δρομολόγιο.

Και μέσα από αυτήν την καθημερινή διαδικασία φαίνεται ένα μικρό κομμάτι της ελληνικής επαρχίας. Οι άνθρωποι σε ορισμένες ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας στερούνται πολλά βασικά πράγματα, που εμείς στην πρωτεύουσα θεωρούμε δεδομένα, γιατί τα έχουμε σε πληθώρα. Και όπου δεν έχουν τις ανέσεις, έχουν φίλους, καλούς γείτονες και ανθρώπους που νοιάζονται γι’ αυτούς, και είναι εκεί όποτε τους χρειαστούν. Και κάπως έτσι, έχοντας ο ένας τον άλλον, πορεύονται σ’ αυτήν τη ζωή με χαμόγελο και αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν. Και αυτό πρέπει να αποτελεί και ένα μάθημα για τους υπόλοιπους. Κακά τα ψέματα, αλλά μία καλημέρα και ένα ζεστό καρβέλι ψωμί μπορούν να σου αλλάξουν τη μέρα!

